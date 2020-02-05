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Китайская вирусная пневмония

США окажут КНР всю необходимую помощь, чтобы сдержать коронавирус

Советник президента Дональда Трампа добавил, что США уже эвакуировали из китайского города Ухань 747 своих граждан

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты окажут китайским властям всю необходимую помощь, чтобы сдержать распространение нового коронавируса. С таким заявлением выступил в среду в вашингтонском центре "Меридиан" помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Это ужасная ситуация. <...> Мы поможем Китаю сделать все, чтобы сдержать эту болезнь. <...> Нам нужно сделать все возможное, чтобы сдержать его [коронавирус] сейчас, и мы окажем помощь китайскому народу и китайскому правительству", - сказал он.

Советник президента Дональда Трампа добавил, что США уже эвакуировали из китайского города Ухань, где складывается сложная обстановка из-за вспышки коронавируса, 747 своих граждан. "Мы держим контакт с Китаем. <...> Это очень опасный вирус, <...> [совместная борьба с ним] выходит за рамки политики", - добавил О'Брайен.

Во вторник Трамп, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса с ежегодным обращением "О положении страны", назвал коронавирус угрозой для США.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс.

Теги
СШАКитайКитайская вирусная пневмония
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