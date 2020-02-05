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В СБУ заявили, что обыск на телеканале "1+1" не связан с его деятельностью

Как уточнили в украинской спецслужбе, обыски "осуществляются в отношении конкретных лиц на местах возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом"

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Обыск в помещениях телеканала "1+1" в Киеве, который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), не связан с его деятельностью и организован в рамках дела о получении аудиозаписей незаконным способом. Об этом в среду сообщили в спецслужбе.

"Обыски, которые проходят по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц на местах возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом. Продолжаются следственные действия, осуществляемые на основании решения суда", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что "никакого вмешательства в работу телеканала "1+1" не происходит".

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что обыск на телеканале связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука, запись которой появилась в интернете 15 января. На ней человек с голосом, похожим на голос Гончарука, называл себя "полным профаном в экономике" и утверждал, что у президента Владимира Зеленского "примитивное понимание" экономических и финансовых процессов. После скандала, который вызвала публикация этой записи, СБУ открыла уголовное дело.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей Валерьевич
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