Комиссия по реализации решений конференции по Ливии соберется 16 февраля в Мюнхене

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Первое заседание комиссии по контролю над реализацией решений берлинской конференции по Ливии состоится в Мюнхене 16 февраля. Об этом сообщил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Начало переговоров между сторонами конфликта является хорошим сигналом. Мы вместе с ООН будем и впредь упорно работать над реализацией решений, принятых в Берлине", - приводит его слова в Twitter пресс-служба МИД ФРГ. "Для этого мы проведем первую встречу комиссии по контролю [над реализацией решений] 16 февраля в Мюнхене", - отметил Маас.

С 14 по 16 февраля в Мюнхене состоится 56-я по счету Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, в которой примут участие более 450 политиков, экспертов, представителей деловых кругов и общественности. Организаторы ожидают как минимум 18 глав государств и правительств и около 70 министров иностранных дел и обороны.

19 января в Берлине прошла международная конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в которой принимала участия и российская сторона. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, утраченной после интервенции НАТО в 2011 году. Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар не были участниками конференции, но были приглашены в Берлин для ознакомления с ходом и итогами встречи.