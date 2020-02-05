СМИ: сирийская армия вошла в город Саракиб в Идлибе

ТАСС, 5 февраля. Подразделения сирийской армии вошли в среду в город Саракиб, который служил форпостом террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, войска приступили к операции по зачистке жилых кварталов Саракиба после того, как его покинули бандформирования.

Ранее правительственные силы окружили форпост противника с трех сторон, перекрыв идущие к нему линии снабжения. Командование ВС Сирии предъявило ультиматум боевикам, потребовав от них сложить оружие или уйти из города ради сохранения жизни мирных граждан.

Саракиб имеет стратегическое значение и находится на пересечении автострад Латакия - Алеппо и Дамаск - Алеппо. Установление сирийской армии контроля над ним может ускорить разгром вооруженных группировок на севере страны.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.