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Кризис в Сирии
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СМИ: сирийская армия вошла в город Саракиб в Идлибе

Войска приступили к операции по зачистке жилых кварталов города после того, как его покинули бандформирования
Саракиб, Сирия EPA-EFE/YAHYA NEMAH
Описание
Саракиб, Сирия
© EPA-EFE/YAHYA NEMAH

ТАСС, 5 февраля. Подразделения сирийской армии вошли в среду в город Саракиб, который служил форпостом террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, войска приступили к операции по зачистке жилых кварталов Саракиба после того, как его покинули бандформирования.

Ранее правительственные силы окружили форпост противника с трех сторон, перекрыв идущие к нему линии снабжения. Командование ВС Сирии предъявило ультиматум боевикам, потребовав от них сложить оружие или уйти из города ради сохранения жизни мирных граждан.

Саракиб имеет стратегическое значение и находится на пересечении автострад Латакия - Алеппо и Дамаск - Алеппо. Установление сирийской армии контроля над ним может ускорить разгром вооруженных группировок на севере страны.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Теги
СирияКризис в Сирии
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