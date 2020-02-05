США не оспаривают влияние РФ в Средней Азии, но хотят присутствовать в регионе

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не оспаривают огромное влияние, которое Россия исторические имеет в Средней Азии, однако хотят присутствовать в регионе и предоставлять странам альтернативные возможности. Об этом заявила в среду старший директор по Южной и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Лиза Кертис, выступая в консервативном фонде "Наследие" в Вашингтоне.

"У России всегда было огромное влияние в этом регионе. Мы не ожидаем, что это изменится, и мы не пытаемся догнать их. Мы просто хотим присутствовать, предоставлять альтернативы для стран, мы хотим продолжать защищать их способность оставаться суверенными и независимыми государствами, что мы всегда делали с тех пор, как они получили независимость более 25 лет назад", - сказала она.

При этом Кертис назвала ситуацию в регионе соревнованием с РФ и Китаем. "Что касается России и Китая, то <...>, конечно, мы видим соревнование", - подчеркнула представитель СНБ.