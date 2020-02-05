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Два минометных снаряда выпущены из сектора Газа по Израилю

Как сообщили в Армии обороны Израиля, "сигналы тревоги были активированы только для незаселенных районов"

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в среду вечером два минометных снаряда по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад два минометных снаряда были выпущены из сектора Газа по Израилю", - говорится в сообщении. В результате обстрела "сигналы тревоги были активированы только для незаселенных районов", добавили в пресс-службе.

В среду Израиль в ответ на запуск на этой неделе ракет, минометных снарядов и шаров с прикрепленной взрывчаткой из сектора Газа сократил рыболовную зону для палестинцев у побережья этого приморского анклава с 15 морских миль (около 28 км) до 10 морских миль (около 18,5 км).

Теги
ПалестинаИзраиль
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