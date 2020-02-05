Ромни будет единственным республиканцем, который частично поддержит импичмент Трампа

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Бывший кандидат на пост президента США, сенатор Митт Ромни (от штата Юта) станет в среду единственным республиканцем, который во время итогового голосования поддержит одну из статей обвинения в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом сам Ромни сообщил, выступая в верхней палате законодательного органа.

Он объявил, что проголосует за статью обвинения, в рамках которой Трампу инкриминируется злоупотребление властью. Однако, продолжил сенатор, он выступит против второй статьи (препятствование работе Конгресса). "Президент виновен в чудовищном злоупотреблении общественным доверием. <...> В некоторых кругах меня будут решительно осуждать. Обязательно услышу издевательства со стороны президента и его сторонников", - подчеркнул он во время восьмиминутной речи.

"Это было вопиющее посягательство на наши избирательные права [со стороны Трампа], нашу национальную безопасность и наши основополагающие ценности. Нарушение избирательного процесса в демократической республике - это самый оскорбительный и вопиющий акт против конституции и присяги [президента], который я могу себе представить. Этим занимаются диктаторы", - считает Ромни.

"Я поддерживаю многое из того, что сделал президент, <...> но моя клятва перед Богом о беспристрастном правосудии (в качестве сенатора, принимающего участие в судебном процессе - прим. ТАСС) требует, чтобы я отверг свои чувства и политические предубеждения", - добавил он.

Таким образом, экс-кандидат в президенты США станет первым сенатором в американской истории, проголосовавшим во время судебного процесса в верхней палате Конгресса за отстранение президента-однопартийца.

Трамп ранее подвергал критике Ромни за то, что тот приложил недостаточно усилий, чтобы победить демократа Барака Обаму на президентских выборах в 2012 году. Глава вашингтонской администрации рассказал, что сенатор умолял выдвинуть его кандидатуру на пост госсекретаря, но тот ответил отказом. Ромни также выступал против многих решений американского лидера. Ранее организаторы ежегодной конференции консервативных кругов правящей Республиканской партии объявили, что не будут приглашать сенатора в нынешнем году.

В среду пройдет итоговое голосование в рамках процедуры импичмента, во время которого, как ожидается, Трамп будет оправдан. Решение Ромни никак не повлияет на итоги голосования.

Процесс импичмента

В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о начале процедуры импичмента. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

Сенат сейчас выполняет функции суда присяжных, а Палата представителей выступает стороной обвинения. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67). При нынешнем составе Сената такое развитие событий крайне маловероятно, так как республиканцы занимают в верхней палате 53 из 100 мест.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Ричард Никсон (в 1974 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.