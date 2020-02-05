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Выборы президента США - 2020

Байден назвал "ударом под дых" итоги партсобраний в Айове

Байден лидировал по популярности среди демократов практически во всех опросах общественного мнения до кокусов в Айове

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден признал, что получил "удар под дых" по итогам собраний активистов (кокусов) Демократической партии США, состоявшихся в понедельник в штате Айова. Об этом Байден, считавшийся до сих пор фаворитом среди претендентов на выдвижение кандидатом в президенты страны от демократов, заявил в среду на встрече со сторонниками в Сомерсуорте (штат Нью-Гэмпшир), трансляцию вел телеканал CNBC.

"Я не стану приукрашивать [ситуацию], мы получили удар под дых в Айове", - констатировал бывший вице-президент.

"Однако меня не первый раз в жизни отправляют в нокдаун", - продолжал Байден, отметив, что не пойдет на поводу тех, кто хочет "списать [его] со счетов". "Они пытались добиться этого с момента моего вступления в предвыборную гонку. У меня есть для них новости. Я никуда не денусь и рассчитываю на Нью-Гэмпшир", - заверил политик, имея в виду первые в нынешнем избирательном цикле первичные выборы, которые пройдут 11 февраля в штате Нью-Гэмпшир.

Байден лидировал по популярности среди демократов практически во всех опросах общественного мнения до кокусов в Айове. На них отбирали делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. По предварительным итогам Байден занял лишь четвертое место, уступив бывшему мэру американского города Саут-Бенд (штат Индиана) Питу Буттеджаджу, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу и сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен.

На данный момент опубликованы результаты подсчета данных, поступивших с 75% участков. Буттеджадж получил 26,9% голосов партийных активистов, а Сандерс - 25,2%. На третьем месте идет Уоррен (18,2%), на четвертом - Байден (15,6%). Как отмечает газета The New York Times, это означает, что к настоящему времени Буттеджадж и Сандерс уже гарантированно получают по 11 голосов делегатов от Айовы, а Уоррен - пять. Бывший вице-президент США пока не получает ни одного голоса делегата.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

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СШАВыборы президента США - 2020
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