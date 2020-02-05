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Кризис в Сирии

Госдеп США обеспокоен ситуацией в Идлибе и призывает Россию "изменить политику"

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри также выступил с утверждением, что Россия якобы нарушает взаимные договоренности о предотвращении инцидентов на северо-востоке Сирии

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в среду выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и призвал РФ "изменить свою политику". Об этом сообщило агентство Reuters.

"Это опасный конфликт. Ему необходимо положить конец. Россия должна изменить свою политику", - приводит агентство слова Джеффри, сказанные им на брифинге.

"Мы наблюдаем, что в поддержке сирийского наступления активно участвуют не только РФ, но и Иран, и [ливанское шиитское движение] "Хезболлах". Мы не знаем, [осуществляется ли] наступление только для того, чтобы добраться до трасс М4 и М5, или же оно может быть продолжено", - добавил спецпредставитель США. Кроме того, Джеффри, по сообщению Reuters, также выступил с утверждением, что РФ якобы нарушает взаимные договоренности о предотвращении инцидентов на северо-востоке Сирии. Агентство до сих пор не привело цитат и не уточнило, что именно имел в виду спецпредставитель США.

Идлиб с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

В среду, как сообщил телеканал Al Mayadeen, подразделения сирийской армии вошли в город Саракиб, который служил форпостом террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Населенный пункт имеет стратегическое значение и находится на пересечении автострад Латакия - Алеппо и Дамаск - Алеппо. Установление правительственными силами контроля над ним может ускорить разгром вооруженных группировок на севере страны.

В конце января госсекретарь США Майкл Помпео в своем Twitter написал, что Россия, Иран, "Хезболлах" и сирийские войска на севере Сирии препятствуют прекращению огня в регионе. В ответ на это заявление Помпео официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал главным препятствием для урегулирования в Сирии действия Госдепартамента США. При этом он подчеркнул, что Госдеп молчаливо поддерживал наступление из идлибской зоны деэскалации крупных сил боевиков с артиллерией и бронетехникой, принадлежащих "Джебхат ан-Нусре". Конашенков добавил, что Госдеп никогда публично не поддерживал борьбу РФ с международным терроризмом в Сирии, а все заявления с обеспокоенностью страданиями "мирных жителей" публикуются внешнеполитическим ведомством Соединенных Штатов "исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и долгожданного освобождения мирных сирийцев".

Теги
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