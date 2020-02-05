Госсекретарь США встретился в Вашингтоне с премьером Албании

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с премьер-министром Албании Эди Рамой и обсудил председательство страны в ОБСЕ и заявку на членство в ЕС. Об этом сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео и премьер-министр Рама обсудили общие приоритеты во время председательства Албании в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2020 году. Госсекретарь подчеркнул решительную поддержку со стороны США заявки Албании на членство в Евросоюзе, а также усилий по реформированию судебной и избирательной системы. Госсекретарь также выразил признательность премьер-министру за твердую приверженность его правительства взносам в бюджет НАТО, а также за противодействие враждебной деятельности Ирана", - говорится в заявлении.