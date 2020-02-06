Рада намерена принять закон о рынке земли на Украине

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Верховная рада в четверг рассмотрит законопроект о рынке сельскохозяйственной земли, который разрешит ее покупку и продажу. Ранее правительство и аграрный комитет парламента представили общественности окончательный вариант документа, подготовленный ко второму чтению после рассмотрения нескольких тысяч поправок. Президент Украины Владимир Зеленский назвал его "самым лояльным" среди аналогичных документов в любых других странах.

На Украине много лет действует мораторий на продажу земли, его впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Ограничение рассматривали как временную меру, обусловленную дезорганизацией на рынке земли. С тех пор его неоднократно продлевали, последний раз - до 1 января 2020 года. Отмену моратория Международный валютный фонд выдвигает как условие возобновления для предоставления кредитов.

Не более 10 тыс. га в одни руки

Закон об обороте сельскохозяйственных земель одобрен Радой в первом чтении в ноябре 2019 года, но принять его в прошлом году так и не удалось. В стране начались массовые протесты, а заседания парламента проходили со скандалами и потасовками депутатов. 17 декабря 2019 года возле здания Верховной рады произошли массовые столкновения демонстрантов с полицией. С тех пор аграрии систематически перекрывают международные трассы на Украине, блокируют движение во многих городах страны.

В конечном счете депутаты поручили аграрному комитету Рады без спешки рассмотреть порядка 4,5 тыс. поправок к законопроекту и выработать компромиссный вариант документа. Однако депутаты из фракции президентской партии "Слуга народа" перешли в "турборежим", и уже в первые дни января законопроект был готов ко второму чтению. Многие правки от других фракций были просто проигнорированы.

Предполагается, что все сельхозугодья в стране до 1 августа 2020 года внесут в Земельный кадастр. В законопроекте также обозначен переходный период до 1 января 2024 года, во время которого юридические лица с иностранными бенефициарами не смогут приобретать земли сельхозназначения в собственность.

В доработанном документе снижен порог максимальной концентрации земли в одних руках с 210 тыс. га до 10 тыс. га и предусмотрен запрет на приобретение сельхозземель иностранцами до того, как это будет разрешено на всеукраинском референдуме. При этом запрет на приобретение земли для граждан РФ будет действовать на постоянной основе.

Проект также вводит запрет на покупку земель в 50-километровой полосе вдоль государственной границы Украины. По оценке правительства, минимальная стоимость 1 га земли не может быть менее 25-30 тыс. гривен ($1,04-1,25 тыс.). Покупать землю можно будет только по безналичному расчету, доказав законность происхождение этих средств. Также земля станет предметом залога для банковских кредитов.

Преимущества рынка земли

По данным министра экономического развития и сельского хозяйства Тимофея Милованова, в настоящий момент на Украине около 5,9 млн человек владеют 27 млн га сельхозземли, которая находится под мораторием на продажу. Преимущественно это люди пожилого и очень пожилого возраста. За время действия запрета около 1 млн владельцев земельных участков умерли. "Отмена моратория на реализацию земли нужна для того, чтобы человек мог стать ее полноправным собственником", - считает министр.

По данным разных исследований, количество владельцев паев, которые хотят их продать, не превышает 10-15%. Как говорят эксперты, их право безусловно нужно уважать, однако, не создавая риски для оставшихся 85% пайщиков.

По расчетам Милованова, еще одним преимуществом может стать рост экономики страны. По разным оценкам, он может составить до 4%. Милованов утверждает, что уже в следующем году поступления от продажи сельхозучастков составят $1 млрд. По словам министра, на первом этапе может быть продано 5% от 42 млн га сельхозземели, находящейся на Украине.

Многие эксперты также уверяют, что с привлечением профильных инвесторов произойдет рост продуктивности в аграрном секторе. Сейчас средняя урожайность, например, пшеницы на Украине составляет чуть более 4 тонн с га, в то время как средний показатель в ЕС не опускается ниже 6 тонн.

Селяне могут остаться без земли

Аналитик Института Growford Алексей Кущ считает, что доработанный вариант законопроекта оказался еще "токсичнее", чем первоначальный. "Он запускает схемы для земельных спекулянтов, в том числе иностранных, и грозит оставить наших селян без земли", - уверен эксперт. По его словам, именно эта, якобы уже переписанная версия, и была изначальной целью "заказчиков" земельной реформы. "А запуск предыдущих вариантов проекта и поиск компромисса - не более чем спланированная законодательная технология под открытие рынка земли", - полагает Кущ.

Как разъяснил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, вводить рынок земли можно только тогда, когда все украинцы получат положенный им по закону бесплатный участок земли. "Государство в первую очередь обязано обеспечивать законное право граждан Украины владеть землей, как было заложено Земельным кодексом Украины 2001 года, а не формировать законодательную основу для неэквивалентного перераспределения и поглощения основного богатства страны представителями транснационального капитала", - заявлял ранее он.

Кроме того, как говорят эксперты, законопроект не обеспечивает преимущественный доступ всех граждан к покупке сельскохозяйственных земель и не создает преференций фермерам. Правительство планирует направить на удешевление кредитов для мелких сельхозпроизводителей 4,4 млрд гривен, снизив ставку до 5-7%. Однако воспользоваться такой программой смогут предприятия, имеющие финансовую отчетность и отсутствие задолженности по налогам. Таким образом, местные производители изначально окажутся в неравных условиях с крупным бизнесом.

Как считает заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, "землю можно продать сколько угодно раз по 10 тыс.". В проекте прописан запрет на покупку более 10 тысяч гектар, но не на владение большими массивами земли. То есть, можно будет покупать землю на подставных лиц, а затем переоформлять на себя. Это смогут сделать только крупные агрохолдинги и иностранные инвесторы.

Еще одним очень серьезным риском может стать рост безработицы в сельской местности и отток молодежи. Законопроектом не предусматриваются механизмы контроля за использованием земли.