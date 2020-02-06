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Трамп обсудит 6 февраля с президентом Кении расширение диалога и торговлю

В ходе предыдущего визита президента Кении лидеры установили диалог стратегического партнерства, после этого было расширено партнерство во многих сферах

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 6 февраля встретится с лидером Кении Ухуру Кениатой для обсуждения расширения сотрудничества, в том числе в сфере торговли. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Белого дома.

"Завтра (6 февраля - прим. ТАСС) президент США встретится с президентом Кении. Кения остается важным партнером США в Африке и за ее пределами, - отмечается в тексте. - В ходе предыдущего визита президента Кении лидеры установили диалог стратегического партнерства, после этого было расширено партнерство во многих сферах. Президент США ждет с нетерпением обсуждения новых возможностей в расширении сотрудничества и торговле".

Теги
КенияСШАТрамп, Дональд
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