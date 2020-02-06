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Начало процедуры импичмента Трампа

Сын Трампа предложил исключить из партии сенатора Ромни, частично поддержавшего импичмент

Митт Ромни стал первым сенатором в американской истории, выступившим во время судебного процесса в Сенате за отстранение президента-однопартийца от власти

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Сын нынешнего президента США Дональд Трамп-младший считает, что сенатора-республиканца Митта Ромни (от штата Юта) надо исключить из партии за то, что он частично поддержал инициированный демократами импичмент. В рамках процедуры импичмента в Сенате Конгресса Ромни поддержал обвинение в злоупотреблении властью в отношении Трампа, став первым сенатором в американской истории, выступившим во время судебного процесса в верхней палате Конгресса за отстранение президента-однопартийца от власти.

"Он [Ромни] был слишком слаб, чтобы победить демократов (на президентских выборах в 2012 году - прим. ТАСС). Теперь он к ним присоединился, - написал сын Трампа в среду у себя в Twitter. - Ромни официально присоединился к восстанию и должен быть исключен из Республиканской партии". По его мнению, Ромни никогда не станет президентом США.

Сенат Конгресса США в среду оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в ходе двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Решение Сената обжалованию не подлежит.

Против первой статьи обвинения в ходе поименного голосования высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47.

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СШАНачало процедуры импичмента Трампа
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