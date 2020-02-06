Сенатор считает, что процедуру импичмента нужно начать вновь, если Трамп нарушит закон

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США должна будет вновь инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа, если он нарушит закон в ближайшие месяцы. Такое мнение выразил в среду лидер демократического меньшинства Сената Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Он назвал убедительными доказательства того, что глава вашингтонской администрации "совершил серьезные преступления и проступки". "Если президент совершит их вновь через три месяца, они [конгрессмены] должны будут снова проголосовать за статьи импичмента. Если следующий президент повторит эти [преступления], они должны проголосовать и по его импичменту", - считает демократ. Оправдание Трампа Сенатом он назвал "ничего не стоящим".

"Лидер [республиканского большинства в Сенате Митч] Макконнелл (от штата Кентукки - прим. ТАСС) не смог даже заставить себя сказать, что президент был не прав, - считает Шумер. - Это поразительно". Как предположил демократ, Макконнелл, "вероятно, верит тому, <...> что президент может делать все, что захочет". Аргументы адвокатов Трампа на судебном процессе он назвал абсурдными, а их действия - опасными для страны. "Не имея возможности защитить президента, были найдены аргументы, с помощью которых его пытались сделать королем", - полагает сенатор.

4 сентября 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году. 18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении президента. Верхняя палата Конгресса США в среду оправдала Трампа по обеим статьям обвинения.