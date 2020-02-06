Мадуро заявил, что Трамп ведет США к конфликту с Венесуэлой "на высоком уровне"

КАРАКАС, 6 февраля. /ТАСС/. Политика президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы может привести к конфликту "на высоком уровне" между странами. Такое мнение в среду выразил глава Боливарианской Республики Николас Мадуро во время выступления в Каракасе.

"Трамп, достаточно вашей больной одержимости Венесуэлой. Обращаюсь к американскому народу. Дональд Трамп ведет Соединенные Штаты к конфликту на высоком уровне с Венесуэлой", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Боливарианской Республики также призвал "честные круги Соединенных Штатов противостоять этой интервенционистской политике".

Во вторник американский президент выступил перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны". Во время своей речи Трамп сообщил, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо присутствует в зале, назвав его "настоящим и легитимным президентом Венесуэлы". Он также заявил, что Соединенные Штаты поддерживают стремление к "восстановлению демократии" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.