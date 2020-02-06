Пенс считает, что демократы добивались импичмента, так как не имеют шансов на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Демократы выступали за импичмент президента США Дональда Трампа, поскольку они понимают, что не смогут победить его на выборах, теперь эти попытки завершились провалом. Об этом заявил в среду вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в американском штате Пенсильвания, трансляцию вел телеканал Fox News.

"Совсем недавно американский Сенат проголосовал за то, чтобы оправдать президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения в рамках импичмента, - констатировал он. - Даже удивительно, что после тянувшегося месяцами показного расследования и необъективного импичмента со всем этим покончено".

"Хуже всего то, что демократы потратили последние три года на череду расследований, - подчеркнул Пенс. - Эти бездельники утвердили статьи в рамках импичмента, они спешно провели процедуру в Палате представителей. Это была постыдная попытка перечеркнуть волю американцев, теперь она завершилась провалом". "Я считаю, что демократы пытаются сокрушить президента, поскольку понимают, что не могут победить его на выборах. Думаю, они добивались импичмента президента, поскольку знают, что не смогут победить Дональда Трампа в ноябре этого года, - добавил вице-президент США. - Теперь с этим покончено. Этому положен конец. Республиканцы в Сенате сказали свое слово, президент оправдан".

Сенат Конгресса США в среду оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента. Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в ходе двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Против первой статьи обвинения высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47. Решение Сената обжалованию не подлежит.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.