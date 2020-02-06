СМИ: Гуайдо встретится с генсеком ОАГ

ТАСС, 6 февраля. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо проведет встречу с генеральным секретарем Организации американских государств (ОАГ) Луисом Альмагро, она состоится 6 февраля. Об этом в среду сообщил на своей странице в Twitter венесуэльский телеканал TVV.

"Нам только что подтвердили, что встреча между временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо и генсеком ОАГ Луисом Альмагро состоится завтра [6 февраля]", - отмечается в сообщении. Подробностей встречи пока не приводится.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия, Турция.