МАГАТЭ не фиксировало новых нарушений ядерной сделки со стороны Ирана

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не фиксировало со стороны Ирана новых нарушений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по атомной программе с тех пор, как Тегеран объявил о пятой фазе отклонения от данного соглашения. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая в среду в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

"После пятого шага не было никаких дальнейших действий", - сказал он. "Конечно же, они продолжают обогащение", - признал при этом Гросси.

"Я продолжаю следить за тем, что происходит в Иране", - отметил директор МАГАТЭ. "Конечно же, мы не выполняем свои инспекции механически, мы слушаем, о чем говорят, и мы готовимся к любым возможным обстоятельствам", - добавил он.

5 января Иран объявил о финальном, пятом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана. 14 января Великобритания, Германия и Франция сообщили, что из-за действий Ирана у них не остается иного выбора, кроме как запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД. В понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, что европейские страны пока не задействовали этот механизм.

Будущее ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому в нынешнем виде оно не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса.