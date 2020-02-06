{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Байден посоветовал властям США укрепить системы кибербезопасности для защиты от России

Бывший американский вице-президент заявил, что Россия пыталась оказать влияние на ход президентских выборов 2016 года и якобы может сделать это снова

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден полагает, что американским властям нужно совершенствовать системы, предназначенные для защиты от кибератак из РФ и Китая. Об этом политик, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, заявил в среду во время выступления в штате Нью-Гэмпшир, трансляцию вел телеканал СNN.

Байден выступил с утверждением, что РФ пыталась оказать влияние на ход президентских выборов 2016 года в США и якобы может сделать это снова. "Мы должны ясно дать понять, что отреагируем соответствующим образом", - сказал бывший вице-президент США. "Следующей конфронтацией, вероятно, будет не обмен ядерными ударами, а обмен в киберпространстве. Нам нужно беспокоиться о том, что они предпримут", - добавил он. Байден выступил за привлечение частных компаний к совершенствованию систем, предназначенных для защиты от кибератак.

Говоря о том, какие меры он принял бы в качестве главы администрации США в случае российского вмешательства в американские выборы, Байден выступил со следующим утверждением: "Я знаю президента [России Владимира] Путина, и он знает, что я его знаю. Он знает, что последствия будут соответствующими, если он попытается вмешаться в выборы". По словам Байдена, он был бы готов к введению санкций против России в такой ситуации.

Бывший вице-президент США сказал, что Китай якобы также пытается влиять на выборы в других странах, "хотя и не так значительно". По словам Байдена, США следует заручиться поддержкой союзников для противодействия России и Китаю на этом направлении.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР Роберт Мюллер. В апреле 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором признавалось, что разбирательство не выявило сговора президента США Дональда Трампа с Россией. Сам глава Белого дома неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
МАГАТЭ не фиксировало новых нарушений ядерной сделки со стороны Ирана
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси при этом признал, что республика продолжает обогащение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС