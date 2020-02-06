Байден посоветовал властям США укрепить системы кибербезопасности для защиты от России

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден полагает, что американским властям нужно совершенствовать системы, предназначенные для защиты от кибератак из РФ и Китая. Об этом политик, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, заявил в среду во время выступления в штате Нью-Гэмпшир, трансляцию вел телеканал СNN.

Байден выступил с утверждением, что РФ пыталась оказать влияние на ход президентских выборов 2016 года в США и якобы может сделать это снова. "Мы должны ясно дать понять, что отреагируем соответствующим образом", - сказал бывший вице-президент США. "Следующей конфронтацией, вероятно, будет не обмен ядерными ударами, а обмен в киберпространстве. Нам нужно беспокоиться о том, что они предпримут", - добавил он. Байден выступил за привлечение частных компаний к совершенствованию систем, предназначенных для защиты от кибератак.

Говоря о том, какие меры он принял бы в качестве главы администрации США в случае российского вмешательства в американские выборы, Байден выступил со следующим утверждением: "Я знаю президента [России Владимира] Путина, и он знает, что я его знаю. Он знает, что последствия будут соответствующими, если он попытается вмешаться в выборы". По словам Байдена, он был бы готов к введению санкций против России в такой ситуации.

Бывший вице-президент США сказал, что Китай якобы также пытается влиять на выборы в других странах, "хотя и не так значительно". По словам Байдена, США следует заручиться поддержкой союзников для противодействия России и Китаю на этом направлении.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР Роберт Мюллер. В апреле 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором признавалось, что разбирательство не выявило сговора президента США Дональда Трампа с Россией. Сам глава Белого дома неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.