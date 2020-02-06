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В Госдепе заявили, что США не хотят потерять сотрудничество с Россией в Арктике

При этом в ведомстве подчеркнули, что наращивание российского военного потенциала является вызовом для США

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. США не хотят утратить позитивное сотрудничество с Россией в Арктике, но считают для себя вызовом военное присутствие в регионе. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по вопросам безопасности в Северной Европе, Балтии и Арктике Майкл Мерфи, выступая в среду на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса.

"Да, Россия имеет хорошие рабочие отношения с США и другими арктическими странами в рамках Арктического совета. Проведена большая работа в области научного сотрудничества, спасательных операций, - сказал он. - Это позитивно. Мы должны быть уверены, что не потеряем это, для подобного нет оснований".

Вместе с тем, отметил дипломат, для США вызовом является наращивание российского военного потенциала. "Это касается не только Арктики, относится к действиям на Востоке <...>. Это и затрагивает российское поведение в Европе в контексте нарушений международных норм", - утверждал Мерфи, упомянув затем Украину, Грузию и Крым.

"Мы должны ответить с нашими партнерами по НАТО на эти вызовы со стороны России в Арктике и Евроатлантике", - сказал он.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Россия в 2021-2023 годах будет председательствовать в форуме.

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