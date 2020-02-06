В ПА ОБСЕ рассказали, когда исчезнет необходимость в миссии на Украине

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Необходимость наличия Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине исчезнет после того, как конфликт в этой стране будет завершен. Такое мнение выразил в среду в интервью корреспонденту ТАСС председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели после своего выступления на слушаниях в действующей при Конгрессе США двухпартийной Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Это, само собой, зависит от сторон этого конфликта. <...> Если будет прочный мир, если мы продвинемся дальше в вопросе выполнения минских соглашений, если будет демилитаризация, конечно, возможно, что в ближайшие годы, если будут признаки урегулирования конфликта, разумеется, эта миссия ОБСЕ также изменит свой профиль, и однажды у нас не будет необходимости иметь СММ, так как конфликт разрешен. Это будет величайшим достижением не только ОБСЕ, но и всего сообщества", - сказал он, отвечая на вопрос о будущем миссии.

СММ ОБСЕ - это невооруженная гражданская миссия, которая работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю во всех регионах Украины. Ее основные задачи - беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией в стране и отчитываться об этом, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран - участниц организации.