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Кризис в Сирии

WSJ: в Сирии растет напряженность между военными США и сотрудниками российских ЧВК

Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри полагает, что Россия, вероятно, пытается "бросить вызов присутствию США на северо-востоке" республики

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри утверждает, что на северо-востоке этой ближневосточной страны стали чаще происходить инциденты с участием американских военнослужащих и сотрудников частных военных компаний (ЧВК), которые он называет российскими. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

По версии издания, речь идет о случаях, когда имеет место "напряженное противостояние" между сторонами. "Это происходит не каждый день, однако частота увеличилась, и это вызывает опасения", - приводятся в материале слова Джеффри, который выступил в среду в Вашингтоне.

Летом прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудники ЧВК, в том числе в Сирии, не являются представителями российского государства.

Газета отмечает, что ранее в соцсетях были опубликованы фотографии, на которых запечатлены машины военных США, заблокировавшие дорогу в Сирии для "гражданских автомобилей". В них, по версии издания, якобы находились сотрудники российских ЧВК. Как сообщает The Wall Street Journal, некоторые американские военные сообщили, что такие ситуации происходят чаще. По их словам, конфронтации на дорогах между ними и сотрудниками ЧВК происходят ежедневно или даже иногда несколько раз за день. По версии опрошенных журналистами газеты военнослужащих, российская сторона "наблюдает и оценивает реакцию США".

Как говорится в материале, Джеффри полагает, что Россия, вероятно, пытается "бросить вызов присутствию [США] на северо-востоке" Сирии. Он призвал РФ не нарушать договоренности с США, призванные избежать инцидентов между сторонами.

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