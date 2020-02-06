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Лавров заявил о намерениях России наращивать экономическое сотрудничество с Кубой

В первую очередь сотрудничество будет в сфере топливно-энергетического комплекса

САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия намерена наращивать экономическое сотрудничество с Кубой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг на встрече с кубинским коллегой Бруно Родригесом.

"Мы полностью привержены тем договоренностям, которые были достигнуты в ходе встречи наших президентов в октябре прошлого года. Они касаются прежде всего совершенствования механизмов экономического сотрудничества, особенно в условиях нелегитимных санкций, которые продолжают наращивать США. Все эти вопросы будут предметно рассмотрены в ходе планируемого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Москве. Особенно это касается шагов, которые должны быть согласованы для практического воплощения программы по сотрудничеству в сфере топливно-энергетического комплекса", - сказал Лавров.

Встреча прошла в рамках краткого визита главы российского МИД в Сантьяго-де-Куба. "Министр и друг, я очень рад встречать тебя здесь, в нашем героическом городе Сантьяго-де-Куба. Мы очень удовлетворены уровнем наших обменов. Мы продолжим нашу работу в соответствии с проектами в различных сферах. Хотел бы сказать, что мы признаем и восхищаемся ролью, которую играет Российская Федерация по защите международного мира, права и безопасности. Это также важный год, так как мы отмечаем важную годовщину наших двусторонних отношений, будем отмечать ее как в Москве, так и в Гаване", - заявил Родригес.

"Искренне признателен за тот прием, который вы организовали моей делегации. Я полностью разделяю твои оценки наших отношений", - заявил в свою очередь Лавров. "Конечно, в этом году продолжатся контакты на высшем уровне. Мы ждем президента Кубы в Москве на праздновании 75-летия победы во Второй мировой войне и 60-летия установления дипломатических отношений", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, кубинские делегации, как ожидается, примут участие в целом ряде других мероприятий, которые предстоят в ближайшие месяцы, включая Международную конференцию по безопасности, Международный юридический форум, Санкт-Петербургский международный экономический форум и другие события.

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КубаРоссия
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