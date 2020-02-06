FT: Brexit усилил влияние Франции и Германии в ЕС

ТАСС, 6 февраля. Выход Великобритании из Евросоюза изменил баланс сил в евросообществе, усилив влияние Франции и Германии и лишив ближайших союзников Лондона прежнего политического веса при принятии или блокировании тех или иных законодательных инициатив. С такой оценкой выступила в четверг британская газета Financial Times .

"Такие страны, как Нидерланды, привыкли прятаться за спиной Великобритании, надеясь, что она будет громогласно представлять голландские интересы. Было бы лучше, если бы еще одно государство-член угрожало наложением вето", - сказала в беседе с изданием представитель исследовательского Центра европейских реформ Агата Гостыньска-Якубовска.

Издание отмечает со ссылкой на источник, что такие страны, как Швеция, Дания, Австралия и Нидерланды на фоне Brexit объединили усилия, чтобы потребовать от Брюсселя не раздувать бюджет ЕС. "Именно этим мы в основном и занимались последние три года: беседовали с другими 26 странами и выясняли, где у нас могут быть схожие взгляды", - сказал дипломатический источник.

Как пишет издание, государства Центральной и Восточной Европы в свою очередь особенно обеспокоены тем, что Brexit приведет к смягчению позиции в отношении России. Франция при поддержке таких стран, как Финляндия и Италия, стремится улучшить отношения с Москвой, подчеркивает газета.