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Палестино-израильский конфликт

СМИ: на Западном берегу Иордана при стычках с израильскими солдатами застрелен палестинец

Еще семероп олучили ранения, передает агентство WAFA

КАИР, 6 февраля. /ТАСС/. Один палестинец погиб и семеро получили ранения в четверг во время столкновений с израильскими военнослужащими в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает информационное агентство WAFA.

19-летний араб был застрелен в ходе стычек, вспыхнувших в Дженине во время повторного сноса израильскими силовиками отстроенного заново дома палестинца, участвовавшего в убийстве в январе 2018 года на Западном берегу раввина Разиэля Шеваха. По информации агентства, юноша получил два огнестрельных ранения в грудь, после чего умер. Все пострадавшие доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция.

Между тем, как сообщили в израильской армии, операция по разрушению дома в ночь на четверг сопровождалась массовыми беспорядками с участием вооруженных палестинцев. Согласно заявлению армейской пресс-службы, по солдатам открывали огонь и бросали камни и взрывные устройства, в ответ военнослужащие применяли средства по восстановлению контроля над толпой и применяли огнестрельное оружие для устранения прямой угрозы.

В среду вечером во время стычек в городе Хеврон был застрелен 17-летний палестинец, бросивший в солдат бутылку с зажигательной смесью.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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