Зеленский пообещал, что украинцы будут голосовать на выборах по телефону

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Украинцы в будущем смогут голосовать на выборах, используя мобильное приложение в телефоне вместо традиционных бумажных бюллетеней. Такое обещание дал президент страны Владимир Зеленский, выступая в четверг на презентации специально разработанного для этого приложения для смартфонов.

"Наша цель, чтобы все отношения человека с государством осуществлялись при помощи смартфона и интернета, в том числе голосование на президентских, парламентских и местных выборах", - сказал глава государства, речь которого транслировал телеканал "112 Украина".

Зеленский рассказал, что с помощью такого приложения граждане могут перевести в электронную форму свои водительские удостоверения, а также свидетельства о регистрации транспортных средств (техпаспорта). "Другие страны шли к этому годами, мы - полгода. Мы стали, кажется, третьей страной в Европе, которая имеет что-то подобное", - сказал президент. Он отметил, что приложение было разработано без затрат государственных средств.

По словам Зеленского, это лишь первый шаг на пути так называемой диджитализации (цифровизации) - процесса упрощения получения государственных услуг путем их перевода в электронный вид. До конца года, продолжил Зеленский, будут созданы приложения для "электронного паспорта" гражданина, а также ряд других.