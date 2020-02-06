{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский пообещал, что украинцы будут голосовать на выборах по телефону

Президент Украины выступил на презентации специально разработанного приложения для смартфонов

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Украинцы в будущем смогут голосовать на выборах, используя мобильное приложение в телефоне вместо традиционных бумажных бюллетеней. Такое обещание дал президент страны Владимир Зеленский, выступая в четверг на презентации специально разработанного для этого приложения для смартфонов.

"Наша цель, чтобы все отношения человека с государством осуществлялись при помощи смартфона и интернета, в том числе голосование на президентских, парламентских и местных выборах", - сказал глава государства, речь которого транслировал телеканал "112 Украина".

Зеленский рассказал, что с помощью такого приложения граждане могут перевести в электронную форму свои водительские удостоверения, а также свидетельства о регистрации транспортных средств (техпаспорта). "Другие страны шли к этому годами, мы - полгода. Мы стали, кажется, третьей страной в Европе, которая имеет что-то подобное", - сказал президент. Он отметил, что приложение было разработано без затрат государственных средств.

По словам Зеленского, это лишь первый шаг на пути так называемой диджитализации (цифровизации) - процесса упрощения получения государственных услуг путем их перевода в электронный вид. До конца года, продолжил Зеленский, будут созданы приложения для "электронного паспорта" гражданина, а также ряд других.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
СМИ: Зеленский дал два дня на то, чтобы Рада приняла закон о продаже земли
В свою очередь спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что с учетом числа поданных поправок к законопроекту на его рассмотрение уйдет минимум неделя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС