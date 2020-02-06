Глава МИД Турции пообещал жесткий ответ Анкары на нарушения стабильности в Сирии

"У нашего терпения тоже есть пределы. Если режим (так в Турции называют правительство в Дамаске - прим. ТАСС) продолжит атаки, мы тоже не остановимся, ответим жестко", - сказал турецкий министр.

БАКУ, 6 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал жесткий ответ на нарушения стабильности в Сирии, в которых Анкара обвиняет Дамаск. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Баку.

Между тем 4 февраля Чавушоглу также отметил, что Турция совместно с Россией прилагает усилия для снижения напряженности в сирийском Идлибе. По его словам, Анкара и Москва "хотят как можно скорее установить перманентный режим прекращения огня и обеспечить [возможность] устойчивого политического урегулирования".

5 февраля сирийская армия вошла в город Саракиб в провинции Идлиб и установила над ним контроль. Этот населенный пункт находился в руках террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) с 2015 года. Саракиб имеет стратегическое значение и находится на пересечении автострад Латакия - Алеппо и Дамаск - Алеппо. Установление сирийской армии контроля над Саракибом может ускорить разгром вооруженных группировок на севере страны.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.