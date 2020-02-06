{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Судебные власти Болгарии проверят судью, которого Госдеп США обвинил в коррупции

Соединенные Штаты ввели санкции против болгарского судьи, а также его жены и дочери

СОФИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Болгарские судебные власти проведут проверку в отношении судьи Андона Миталова, которого Государственный департамент США обвинил в коррупции. Об этом в четверг на брифинге заявила руководитель специализированного уголовного суда Мариета Райкова.

"Это исключительный удар по нам, коллега имел хорошую репутацию. Мы запросим специализированную прокуратуру, ведется ли в отношении него расследование", - сказала Райкова, уточнив, что в настоящее время Миталов находится на больничном.

В среду Соединенные Штаты ввели санкции против судьи специализированного уголовного суда Болгарии Андона Миталова, который, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции. В письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео было отмечено, что судья был внесен в черный список "из-за его причастности к серьезным случаям коррупции", которые "существенно подрывали" верховенство закона и независимость демократических институтов страны. Санкции были также введены против жены и дочери Миталова. Помпео подчеркнул, что США впервые вводят рестрикции против болгарского гражданина в связи с причастностью к коррупционным схемам.

Попадание физических и юридических лиц в американский черный список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести с ними бизнес.

Теги
БолгарияСША
Реклама на ТАСС
СМИ: Зеленский дал два дня на то, чтобы Рада приняла закон о продаже земли
В свою очередь спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что с учетом числа поданных поправок к законопроекту на его рассмотрение уйдет минимум неделя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС