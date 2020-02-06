Судебные власти Болгарии проверят судью, которого Госдеп США обвинил в коррупции

СОФИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Болгарские судебные власти проведут проверку в отношении судьи Андона Миталова, которого Государственный департамент США обвинил в коррупции. Об этом в четверг на брифинге заявила руководитель специализированного уголовного суда Мариета Райкова.

"Это исключительный удар по нам, коллега имел хорошую репутацию. Мы запросим специализированную прокуратуру, ведется ли в отношении него расследование", - сказала Райкова, уточнив, что в настоящее время Миталов находится на больничном.

В среду Соединенные Штаты ввели санкции против судьи специализированного уголовного суда Болгарии Андона Миталова, который, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции. В письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео было отмечено, что судья был внесен в черный список "из-за его причастности к серьезным случаям коррупции", которые "существенно подрывали" верховенство закона и независимость демократических институтов страны. Санкции были также введены против жены и дочери Миталова. Помпео подчеркнул, что США впервые вводят рестрикции против болгарского гражданина в связи с причастностью к коррупционным схемам.

Попадание физических и юридических лиц в американский черный список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести с ними бизнес.