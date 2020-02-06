Рада не отменила закон о среднем образовании, который урезает обучение на русском языке

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Инициатива об отмене закона Украины "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, не нашла поддержки в парламенте. Из 226 необходимых для принятия голосов депутатов в четверг в парламенте документ набрал только 58.

"Положения законопроекта ["О среднем образовании"] нарушают ряд статей конституции. Введение в действие принятых норм приведет к дискриминации русскоязычного населения на Украине", - сказано в пояснительной записке к документу об отмене законодательной инициативы. Среди причин для отмены образовательного закона также указаны нарушения регламента, которые сопровождали его подготовку и рассмотрение в Раде.

Авторы инициативы об отмене закона "О среднем образовании" - депутаты фракции оппозиционной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталия Королевская и Михаил Папиев.

Положения образовательного закона

16 января Верховная рада приняла закон "О полном общем среднем образовании", который, кроме прочих образовательных нововведений, предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Документ закрепляет три модели изучения государственного (украинского) языка в школах. Первая касается коренных народов, которые не проживают в своей языковой среде и "не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало". В первую очередь речь идет о крымских татарах. Для них предусматривается возможность обучения на языке коренного народа наряду с "основательным изучением украинского языка".

Вторая модель предусмотрена для школ национальных меньшинств, говорящих на языках ЕС. В зависимости от языковой группы и речевой среды использование этой модели может быть разным, но основы такие: на родном языке, наряду с изучением государственного, учащиеся будут обучаться в начальной школе; в пятом классе не менее 20% годового объема учебного времени должно занимать преподавание на украинском с постепенным увеличением к девятому классу до 40%; в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно занимать преподавание на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одному из языков, родственных украинскому, а также проживающих преимущественно в речевой среде родного языка. Это в первую очередь касается русского языка. В рамках этой модели в начальной школе преподавание будет вестись на языке меньшинства наряду с изучением украинского, а с пятого класса не менее 80% учебного времени будет отдано преподаванию на государственном языке.

Перевод школ на украинский

Перевод преподавания в школе преимущественно на украинский язык был начат поправками в закон об образовании, внесенными президентом Петром Порошенко в сентябре 2017 года. Этот документ полностью переводил на украинский язык преподавание в вузах, а также в средних и старших классах, а с 2020 года на государственный язык должен был перейти весь процесс обучения в школе.

Эти нововведения в языковой сфере Украины привели к проблемам на международном уровне. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила по этому поводу жесткую резолюцию. Раскритиковала и назвала дискриминационным новый закон Венецианская комиссия Совета Европы. Протест выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия, Польша, Россия и другие страны.