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Правящий блок Армении предлагает референдум по отставке членов Конституционного суда

Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что действующий глава КС Грайр Товмасян был избран на этот пост в результате фальсификаций

ЕРЕВАН, 6 февраля. /ТАСС/. Правящий блок Армении "Мой шаг" предлагает парламенту страны вынести на всеобщий референдум законопроект, предусматривающий досрочное сложение полномочий главы и членов Конституционного суда. Об этом заявил на заседании законодательного органа страны в четверг депутат от большинства Ваагн Овакимян.

"Я хочу подчеркнуть, что "Мой шаг" в первом чтении проголосует против предложенного нами законопроекта, и, согласно 202-й статье конституции, в рамках полномочий парламента предложит вынести его на всеобщий референдум, если законодательный орган даст свое согласие", - отметил Овакимян.

Ранее "Мой шаг" представил законопроект, согласно которому полномочия главы и членов КС, назначенных до принятия поправок к конституции страны в 2015 году, будут прекращены. На их место будут избраны судьи КС, кандидатуры которых будут представлены кабмином, президентом и общим собранием судей. В документе также указывается, что тем самым решается кризис в КС, который является серьезным вызовом правовой системе и демократическому строю в стране.

Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что действующий глава КС Грайр Товмасян был избран на этот пост в результате фальсификаций. Сам Товмасян считает, что власти занимаются его политическим преследованием.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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