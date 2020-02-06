Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии

БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.

"Произошедшее непростительно, результат нужно отменить", - заявила она в четверг в ЮАР, где находится с визитом. Ее выступление транслировал телеканал NTV. Критика представителей политики сводится к тому, что на результаты выборов напрямую повлияла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Голосование проходило в парламенте Тюрингии - местные депутаты должны были выбрать премьера, который и сформировал бы в будущем региональное правительство. Главным кандидатом в премьер-министры Тюрингии был представитель Левой партии Бодо Рамелов, который возглавлял кабмин федеральной земли с 2014 года. АдГ также выставила своего кандидата. Никто в первых двух турах не набрал большинства голосов парламентариев. В третьем туре своего кандидата Томаса Кеммериха выдвинула либеральная Свободная демократическая партия (СвДП), который в итоге неожиданно для всех победил - его в решающий момент поддержала АдГ вместе с Христианско-демократическим союзом (ХДС) и "зелеными".

Меркель назвала ход голосования "плохим днем для демократии". По ее словам, "оказалось нарушено основное убеждение ХДС" не сотрудничать с правыми ни в какой форме. По ее словам, христианские демократы теперь должны показывать, что произошедшее не соответствует взглядам, которых придерживается.

Глава АдГ Александер Гауланд заявил, что целью его партии было "помешать Бодо Рамелову возглавить правительство", поэтому фракция отдала голоса за кандидата от либералов.

Суть скандала

Раньше в ФРГ не было такого, чтобы "Альтернатива для Германии" напрямую влияла на результаты каких бы то ни было выборов. В условиях местной парламентской системы, когда все политические силы тщательно продумывают, кого поддерживать голосами и с кем вступить в альянс, сам факт того, что ХДС и АдГ голосуют за одного кандидата, является скандалом. Христианские демократы неоднократно говорили, что исключают сотрудничество с правыми в любой форме.

Теперь же получается, что для того, чтобы сформировать более или менее функционирующее правительство, избранному премьеру придется формировать региональный кабмин с привлечением и ХДС и АдГ.

Парламентские выборы в Тюрингии состоялись 27 октября 2019 года. Их выиграла Левая партия, набрав 29%, правые получили 22% и на один процентный пункт обошли Христианско-демократический союз. Либеральная СвДП, которая в столь консервативной федеральной земле имеет мало сторонников, все же смогла попасть в парламент с 5%.

СвДП прошла в ландтаг Тюрингии в третий раз с 1990 года. Либералы сейчас представлены в региональном парламенте пятью депутатами. Теперь, если не будут назначены перевыборы, этой партии предстоит руководить региональным кабмином.

"Альтернатива для Германии" появилась в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила в основном лишь экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и в ЕС эта политическая сила начала наращивать свой рейтинг именно на теме беженцев, противопоставляя себя политике действующего правительства Ангелы Меркель.