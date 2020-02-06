Верховная рада приступила к обсуждению закона о рынке сельхозземель

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Верховная рада после проволочек, вызванных попытками оппозиции сорвать голосование по вопросу о земле, возобновила работу.

Однако депутаты приступили к обсуждению поправок к законопроекту о рынке сельхозземель только после принятия решения о продлении сессионного дня на полтора часа - до 19:30 (20:30 мск), исключив тем самым "земельную ночь", которую ранее предрекал глава правящей фракции от партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Заседание ведет вице-спикер Руслан Стефанчук, поскольку лидер фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко заняла место спикера Дмитрия Разумкова.

После принятия закона в первом чтении в ноябре, ко второму чтению к законопроекту подано более 4 тыс. поправок.