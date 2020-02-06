Лукашенко направился в Сочи, где 7 февраля у него пройдут переговоры с Путиным

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в четверг в Сочи, где 7 февраля у него пройдут переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, - говорится в сообщении. - В Сочи 7 февраля состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным".

В сообщении пресс-службы отмечается, что главы государств обсудят "широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества".

Накануне переговоров в России, Лукашенко провел с правительством совещание по обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны в условиях разногласий с РФ по условиям поставки энергоносителей.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сказал журналистам, что на переговорах 7 февраля речь, скорее всего, пойдет не только об оперативных вопросах в сфере энергетики, а также об углублении интеграции.

В настоящее время Белоруссия и Россия ведут непростые переговоры о поставках нефти в республику в 2020 году, которые практически отсутствуют из-за разногласий по цене сырья. Минск хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Москва в ответ предлагает углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года. Премьер Белоруссии заявил о потерянных $330 млн из-за налогового маневра в РФ в 2019 году.