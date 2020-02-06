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МИД Молдавии: Кишинев выполняет соглашение с ЕС и восстанавливает сотрудничество с Россией

Глава МИД Аурел Чокой пояснил, что молдавские власти рассматривают евроинтеграцию как возможность модернизировать страну и повысить уровень жизни граждан.

КИШИНЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Главными задачами внешней политики Молдавии является проведение реформ в рамках соглашения об ассоциации с ЕС и сотрудничество с Россией и постсоветскими республиками. Об этом заявил в ходе прошедшей в четверг в Кишиневе пресс-конференции министр иностранных дел и европейской интеграции Аурел Чокой.

"Первоочередной задачей нашей внешней политики является проведение реформ в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, достижение европейских стандартов как на социально-экономическом, так и на политическом уровне и возобновление прагматического диалога с Российской Федерацией и государствами постсоветского пространства", - сказал Чокой. При этом он отметил, что о возможных сроках вступления Молдавии в ЕС "говорить преждевременно"

"Накануне состоялось заседание правительственной комиссии по европейской интеграции, где было отмечено, что план внедрения реформ, согласно взятым нашей страной обязательствам по Соглашению об ассоциации, выполнен на 71,56%. У нас есть задолженности, в том числе за 2014-2016 годы", - отметил министр. По его словам, такое отставание допущено из-за череды политических кризисов, сотрясавших страну в последние годы, и отсутствия политической воли у прежнего руководства. Министр рассказал, что правительству "приходится работать в пожарном режиме, чтобы ликвидировать задолженности". "Не для того, чтобы рапортовать в Брюсселе, а для того, чтобы использовать все возможности для модернизации страны", - сказал он.

Чокой пояснил, что молдавские власти рассматривают евроинтеграцию как возможность модернизировать страну и повысить уровень жизни граждан. "Необходимо поднять уровень жизни в Молдавии до уровня стран ЕС, чтобы разговаривать с Брюсселем на равных. При максимальных усилиях со стороны правительства на это потребуется 10-15 лет. Если усилия будут менее эффективными, то может потребовать и 20-25 или даже 50 лет", - пояснил он.

После утверждения в ноябре прошлого года нового правительства Иона Кику, президент Игорь Додон заявил, что оно будет выполнять все ранее подписанные Молдавией международные договора, в том числе Соглашение об ассоциации с ЕС, а также соглашения в рамках СНГ и Евразийского Экономического союза, где Молдавия получила статус наблюдателя.

Теги
РоссияМолдавия
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