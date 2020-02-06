Премьер Испании и лидер Каталонии договорились о начале диалога между правительствами

МАДРИД, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер Испании Педро Санчес и лидер Каталонии Кима Торра договорились начать диалог между центральным и региональным правительствами уже в текущем месяце. Об этом заявил в четверг Санчес по итогам встречи в Барселоне с Торрой.

"Настал момент двигаться вперед, - уточнил он. - (Ситуация) не изменится быстро, речь идет кризисе, который продолжается уже много лет". Премьер обратил внимание на то, что для урегулирования конфликтов необходимо вести диалог. "Правительство предлагает перезапустить, возобновить диалог в тот момент, когда дороги разошлись", - добавил он.

"Мы договорились провести первую встречу этой двусторонней комиссии между правительствами в этом месяце", - уточнил Санчес. "Я знаю, что путь будет нелегким, - добавил глава кабмина Испании. - Есть глубокие раны, которые так быстро не заживают". "Я твердый защитник самоуправления Каталонии", - подчеркнул премьер.

Ранее правительство страны заявляло о готовности начать диалог для урегулирования каталонской проблемы до проведения внеочередных выборов в регионе. Пока нет даты проведения волеизъявления.