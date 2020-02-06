Зеленский не смог ответить журналистам, когда завершится "испытательный срок" Авакова

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от министра внутренних дел Арсена Авакова конкретных результатов в расследовании громких уголовных дел, однако не стал уточнять, когда завершится "испытательный срок", после которого он может рассмотреть вопрос об увольнении главы МВД.

"Я не знаю, [мне] нечего вам сейчас ответить, - заявил Зеленский. - Вы знаете, очень много вещей, резонансных дел, которые сейчас есть в обществе. Мы ждем результат. Реальный, не на словах, а действенный", - цитирует в четверг украинская служба радио "Свобода" ответ Зеленского на вопрос журналистов, завершился ли "испытательный срок" Авакова.

В числе громких дел, по итогам которых президент ожидает привлечения виновных к ответственности, Зеленский назвал расследование убийства журналиста Павла Шеремента и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. "И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела, поэтому давайте подождем. Нужен результат", - сказал он.

Арсен Аваков занимает пост главы МВД с февраля 2014 года. Он и министр финансов Оксана Маркарова - люди из команды бывшего президента Петра Порошенко, оставшиеся работать в новом правительстве. В октябре прошлого года президент Зеленский заявил, что Арсен Аваков, как и все остальные министры находятся на испытательном сроке и должны показать реальные результаты своей работы до конца 2019 года. В случае отсутствия результатов президент пригрозил уволить этих должностных лиц.