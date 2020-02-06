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СМИ: президент Белоруссии прибыл в Сочи

Президент России Владимир Путин проведет 7 февраля в Сочи переговоры с Александром Лукашенко

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг прибыл с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщило агентство БелТА.

Как передает корреспондент агентства, самолет главы государства совершил посадку в Сочи.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президент России Владимир Путин проведет 7 февраля в Сочи переговоры с Лукашенко, лидеры двух стран обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе "в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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