СМИ: президент Белоруссии прибыл в Сочи

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг прибыл с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщило агентство БелТА.

Как передает корреспондент агентства, самолет главы государства совершил посадку в Сочи.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что президент России Владимир Путин проведет 7 февраля в Сочи переговоры с Лукашенко, лидеры двух стран обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе "в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства".