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Процедура импичмента Трампа

Трамп в первой речи после попытки импичмента рассказал, что пережил "тяжелое испытание"

Ранее Сенат Конгресса США оправдал президента США по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг во время своего первого публичного выступления после провала инициированной демократами попытки его импичмента, что он сам, его семья и вся страна пережили "тяжелое испытание"

"Как всем известно, моя семья, наша страна и ваш президент были подвергнуты ужасному испытанию некоторыми очень нечестными и нечистыми на руку людьми. Они сделали все возможное, чтобы уничтожить нас, нанося при этом серьезный вред нашей стране", - сказал американский лидер на ежегодном Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, где в числе присутствующих была и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния).

"Мне не нравится, когда люди используют свою веру в качестве оправдания своих поступков, которые, как им известно, являются неправильными", - добавил хозяин Белого дома.

При этом по прибытии на мероприятие Трамп взял со стола рядом с трибуной свежий номер газеты USA Today, заголовок на первой полосе которого гласил: "Оправдан". Президент поднял газету над головой и продемонстрировал публике, которая отреагировал аплодисментами. После этого аналогичным образом президент показал собравшимся первую страницу газеты The Washington Post, где также была размещена статья, посвященная импичменту.

Сенат Конгресса США в среду оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента. Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в результате двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Против первой статьи обвинения высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47. Решение Сената обжалованию не подлежит.

Теги
СШАТрамп, ДональдПроцедура импичмента Трампа
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