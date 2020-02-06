Израиль направляет дополнительные боевые соединения на Западный берег

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля приняла в четверг решение направить дополнительные боевые соединения на Западный берег реки Иордан для обеспечения безопасности после серии нападений на израильтян в течение дня. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После проведения оценки текущей ситуации было принято решение усилить дивизию Иудея и Самария [израильское обозначение Западного берега реки Иордан] дополнительными боевыми подразделениями", - говорится в сообщении.

В ночь на четверг в Иерусалиме 12 израильских военнослужащих получили ранения в результате преднамеренного наезда автомобиля, нападавшему удалось скрыться. Днем в Старом городе Иерусалима вооруженный араб подошел к полицейским и выстрелил в одного из них, ранив стража порядка. Ответным огнем нападавший был убит. Через несколько часов израильский военнослужащий был ранен в результате атаки с применением огнестрельного оружия на шоссе Западном берегу реки Иордан, нападавшему также удалось скрыться.

Армия уже третий раз за последние 10 дней усиливает свое присутствие на Западном берегу. До этого военные направляли дополнительные подразделения на палестинские территории 28 и 29 января - непосредственно до и сразу после обнародования президентом США Дональдом Трампом его плана по палестино-израильскому урегулированию. 28 января Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века, в основе которой лежит взаимное признание двух государств.

Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время хозяин американский президент назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.