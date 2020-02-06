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Премьер Армении призвал членов Конституционного суда добровольно сложить полномочия

Никол Пашинян призвал сделать это до того, как парламент примет или президент подпишет указ о проведении всенародного референдума

ЕРЕВАН, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг призвал членов Конституционного суда добровольно сложить полномочия до того, как парламент примет или президент подпишет указ о проведении всенародного референдума, предполагающего досрочную отставку членов высшей судебной инстанции. С таким призывом глава правительства обратился в ходе внеочередного заседания парламента.

"Уважаемые члены КС, с этой высокой трибуны призываю вас добровольно сложить полномочия. У вас есть время до того, как парламент примет соответствующий закон о референдуме, а президент подпишет его. Я готов встретится с вами лично и поговорить об этом", - заявил глава армянского кабмина.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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