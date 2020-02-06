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В ООН заявили, что на заседании военного комитета Ливии достигнут прогресс

Однако по нескольким вопросам имеются разногласия

ЖЕНЕВА, 6 февраля. /ТАСС/. Военный комитет Ливии с пятью представителями от каждой стороны конфликта, обсуждающий в Женеве с понедельника укрепление режима перемирия, достиг прогресса во время дискуссий. Однако по нескольким вопросам имеются разногласия, сообщил в четверг на брифинге в Женеве спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе.

"Достигнут прогресс по многим важным вопросам", - сказал он, подчеркнув, что "работа еще не завершена". "Мы работаем над несколькими пунктами разногласий, которые все еще существуют между двумя делегациями", - сказал Саламе. Он не сообщил, о каких конкретно разногласиях идет речь.

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Ливия
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