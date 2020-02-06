Глава Пентагона: соперничество США с РФ и КНР на Ближнем Востоке требует особого внимания

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер заявил в четверг о соперничестве США с Россией и Китаем на Ближнем Востоке, которому, по его мнению, нужно "уделять особое внимание".

"Согласно Стратегии национальной обороны США, нашим первым стратегическим соперником является Китай, вторым - Россия. Было бы упущением с моей страны не отметить также, что Китай и Россия также присутствуют на Ближнем Востоке. Таким образом, там тоже есть элемент соперничества, которому я также должен уделять особое внимание", - сказал Эспер, выступая в Университете имени Джонса Гопкинса.

"Ты имеешь дело с миром, который есть, а не миром, который ты хочешь [видеть]. Мир, который есть, включает Иран, который является спонсором злонамеренной активности по всему Ближнему Востоку. <...> Задача для меня там заключается в том, чтобы заверить наших друзей и союзников в том, что мы продолжаем [наносить] устойчивое поражение ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) <...>, а также сдерживать плохое поведение Ирана", - добавил глава Пентагона.