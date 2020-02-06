Джонсон повторил поддержку "сделке века" США, высказавшись против аннексии территорий

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал поддержку плану президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, подчеркнув важность решения, основанного на соблюдении принципа двух государств и недопустимости аннексии палестинских территорий. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора Джонсона с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Они обсудили предложения Соединенных Штатов по миру между Израилем и Палестиной, и премьер-министр подтвердил свою поддержку усилиям США. Он также четко обозначил давно устоявшуюся в Великобритании позицию о важности решения, основанного на принципе двух государств, и наше неприятие односторонней аннексии территории", - говорится в коммюнике.

Лидеры также обсудили отношения двух стран в свете состоявшегося 31 января выхода Великобритании из состава ЕС, в том числе в сфере торговли.

28 января Трамп вместе с Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время хозяин Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.