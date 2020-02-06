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Процедура импичмента Трампа
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Трамп назвал процедуру импичмента "адом"

Президент США заявил также, что "охота на ведьм" в отношении него была начата с момента, как он вступил в предыдущую избирательную кампанию
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Oliver Contreras / POOL
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Oliver Contreras / POOL

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что считает "адом" процедуру импичмента, которую ему устроили по "политическим" мотивам демократы. Он добавил, что "охота на ведьм" в отношении него была начата с того момента, как он вступил в предыдущую избирательную кампанию перед выборами 2016 года. Американский лидер выступает в Белом доме с заявлением об итогах процедуры импичмента, в рамках которой он был ранее оправдан Сенатом Конгресса.

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"Охотой на ведьм" он называет различные расследования и обвинения в свой адрес. "Охота на ведьм началась в день, когда я спустился с эскалатора со своей будущей первой леди, которая присутствует здесь. Спасибо, Меланья <...> Это было настоящее зло, коррупция,... этого никогда не должно произойти вновь с другим президентом, никогда", - сказал глава государства.

В связи с этим он подверг критике бывшего директора ФБР Джеймса Коми, а также экс-президента США Барака Обаму. 

Трамп считает, что демпартия США потеряет контроль над Палатой представителей по итогам выборов в ноябре из-за попытки импичмента президента.

Трамп официально объявил о начале своей предвыборной кампании в июне 2015 года в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке.

Теги
СШАТрамп, ДональдПроцедура импичмента Трампа
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