СМИ: сирийская армия отразила контратаки бандформирований в окрестностях Саракиба

ТАСС, 6 февраля. Подразделения сирийской армии отбили в четверг контратаки, предпринятые бандформированиями в окрестностях города Саракиб в провинции Идлиб. Как передал телеканал Al Mayadeen, боевики, которым оказали огневую поддержку турецкие войска, попытались захватить позиции, занимаемые правительственными силами в Нейрабе и Хан-Субуле.

В ходе ответной операции сирийские военнослужащие отбросили противника и освободили еще пять населенных пунктов под Саракибом. Под их контроль перешел поселок Ифес к северу от города и четыре селения к востоку от него. Ранее правительственные силы взяли под контроль высоты Телль-Тоукан и перекрыли огнем шоссе Алеппо - Саракиб, по которому идет снабжение бандформирований.

Обострение ситуации в Идлибе произошло в четверг после ввода Турцией колонны бронетехники в эту провинцию. Как сообщил представитель командование ВС Сирии, турецкие войска разместились на линии Бенеш - Мааррет-Масрейн - Тафтаназ. В Дамаске расценили эти действия Анкары как попытку помешать продвижению сирийской армии, которая стремится завершить разгром террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Телеканал Al Jazeera передал в четверг, что между сирийскими и турецкими войсками произошли перестрелки в районе бывшего военного аэродрома в Тафтаназе, на который наступали подразделения сирийской армии из Саракиба.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции было установлено 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 4 февраля объяснил отправку бронетехники в Идлиб необходимостью защиты турецких военных, которые находятся в северной зоне деэскалации.