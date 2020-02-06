Бабиш считает, что саммит ЕС по бюджету завершится безрезультатно

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Намеченный на 20 февраля внеочередной саммит Евросоюза, на котором предстоит обсуждение подготовленного Еврокомиссией проекта многолетнего финансового плана Евросоюза на 2021-2027 гг., может не принести результатов. Об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем.

"Внеочередной саммит ЕС, скорее всего, закончится без достижения соглашения [между государства-членами организации о ее бюджете], - отметил политик. - Чехия отвергает компромиссы при переговорах о бюджете Евросоюза".

Республика, по словам премьера, решительно выступает против предполагаемого сокращения Брюсселем средств, направляемых на нужды экономического развития наименее развитых стран сообщества.

Речь идет, согласно появившейся в европейской печати 3 февраля информации, об уменьшении такой статьи бюджета ЕС на 2021-2027 годы примерно на 63 млрд евро. Группа в составе 15 государств, среди которых, в частности, страны Вишеградской четверки (региональное объединение, состоящее из Чехии, Словакии, Венгрии и Польши - прим. ТАСС), объявили, что не подпишут документ, так как он лишает их возможности поступательного экономического развития. Авторы воззвания предлагают заморозить эти ассигнования на нынешнем уровне.