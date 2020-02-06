Палата представителей США отклонила резолюцию с осуждением Пелоси за ее поведение

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США отклонила в четверг резолюцию, которая осуждает ее спикера Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) за то, что та демонстративно порвала текст выступления президента Дональда Трампа перед обеими палатами законодательного органа.

Голоса распределились по партийной линии: 224 демократа проголосовали против, 193 республиканца поддержали данную инициативу.

В документе отмечается, что Пелоси сразу после выступления Трампа, "все еще председательствуя на совместном заседании [обеих палат], разорвала официальную копию речи президента, в которой содержались имена и истории патриотов, которые пожертвовали многим" ради Соединенных Штатов. "Поведение спикера было нарушением правил приличия и унизило сам процесс совместного заседания, дискредитировав Палату представителей", - говорится в резолюции.

Копию своего послания Трамп во вторник передал Пелоси за несколько минут до начала выступления с речью "О положении страны". В тот момент спикер протянула президенту руку, однако он не пожал ее, а развернулся и занял свое место на трибуне. Как только президент закончил говорить, находившаяся за его спиной Спикер взяла со стола бумаги и разорвала их.