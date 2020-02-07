СМИ: словацкий суд вернется к рассмотрению дела об убийстве журналиста Куциака в марте

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Специализированный уголовный суд Словакии, который с середины декабря 2019 года проводит слушания по делу об убийстве репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой, вернется к его рассмотрению в марте текущего года. Об этом в четверг вечером сообщило Словацкое радио.

Слушания по громкому делу, привлекающему повышенное внимание словацкой и международной общественности, продолжатся 18 и 19 марта, а затем - 15, 16, 29 и 30 апреля. Как дальше будет идти процесс, зависит от суда, который заседает в городе Пезинок, расположенном в 25 километрах северо-западнее от Братиславы.

На скамье подсудимых находятся четверо обвиняемых, среди которых признавший вину киллер и заказчик преступления. Им грозит пожизненное заключение. Пятый фигурант дела отсутствует среди них. Он дал обличающие показания против соучастников и заключил сделку со следствием, получив 15 лет тюрьмы.

На суде председательствует Ружена Сабова. В Словакии она специализируется на рассмотрении наиболее серьезных уголовных дел.

Ян Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о контактах двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.