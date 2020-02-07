{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: словацкий суд вернется к рассмотрению дела об убийстве журналиста Куциака в марте

Слушания по делу продолжатся 18 и 19 марта

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Специализированный уголовный суд Словакии, который с середины декабря 2019 года проводит слушания по делу об убийстве репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой, вернется к его рассмотрению в марте текущего года. Об этом в четверг вечером сообщило Словацкое радио.

Слушания по громкому делу, привлекающему повышенное внимание словацкой и международной общественности, продолжатся 18 и 19 марта, а затем - 15, 16, 29 и 30 апреля. Как дальше будет идти процесс, зависит от суда, который заседает в городе Пезинок, расположенном в 25 километрах северо-западнее от Братиславы.

На скамье подсудимых находятся четверо обвиняемых, среди которых признавший вину киллер и заказчик преступления. Им грозит пожизненное заключение. Пятый фигурант дела отсутствует среди них. Он дал обличающие показания против соучастников и заключил сделку со следствием, получив 15 лет тюрьмы.

На суде председательствует Ружена Сабова. В Словакии она специализируется на рассмотрении наиболее серьезных уголовных дел.

Ян Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о контактах двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.

Теги
Словакия
Реклама на ТАСС
Глава МИД Мексики дал высокую оценку переговорам с Лавровым
Стороны обсудили сотрудничество между странами и двустороннюю торговлю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС