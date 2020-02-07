{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

В Черногории прошли массовые протесты

Верующие выразили протест против закона о свободе вероисповедания

БЕЛГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Массовые протестные богослужения и молебны состоялись в городах и селах Черногории, несмотря на заморозки, сильный ветер и снегопады. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии.

Верующие в столице страны Подгорице "выразили протест против дискриминационного закона о свободе вероисповедания". Затем к собравшимся обратился митрополит Амфилохий.

Массовые акции прошли во втором по величине городе страны Никшиче. По данным портала IN4S, в этом индустриальном городе на улицы вышло несколько десятков тысяч человек. Аналогичные шествия прошли в приморском городе Бар, сообщила митрополия.

По данным портала IN4S, массовые богослужения также прошли в Герцег-Нови, Будве, Жабляке, Даниловградее, Биело-Поле, Мойковце, Беране, Которе и других городах страны.

Прихожане Сербской православной церкви (СПЦ) проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Теги
ЧерногорияСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
Реклама на ТАСС
Глава МИД Мексики дал высокую оценку переговорам с Лавровым
Стороны обсудили сотрудничество между странами и двустороннюю торговлю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС