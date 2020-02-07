В Черногории прошли массовые протесты

БЕЛГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Массовые протестные богослужения и молебны состоялись в городах и селах Черногории, несмотря на заморозки, сильный ветер и снегопады. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии.

Верующие в столице страны Подгорице "выразили протест против дискриминационного закона о свободе вероисповедания". Затем к собравшимся обратился митрополит Амфилохий.

Массовые акции прошли во втором по величине городе страны Никшиче. По данным портала IN4S, в этом индустриальном городе на улицы вышло несколько десятков тысяч человек. Аналогичные шествия прошли в приморском городе Бар, сообщила митрополия.

По данным портала IN4S, массовые богослужения также прошли в Герцег-Нови, Будве, Жабляке, Даниловградее, Биело-Поле, Мойковце, Беране, Которе и других городах страны.

Прихожане Сербской православной церкви (СПЦ) проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.