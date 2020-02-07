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Глава МИД Мексики дал высокую оценку переговорам с Лавровым

Стороны обсудили сотрудничество между странами и двустороннюю торговлю

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его мексиканский коллега Марсело Эбрард обсудили в четверг в Мехико сотрудничество между странами и двустороннюю торговлю.

"У меня состоялись невероятные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Мы обсудили различные темы - от доступа текилы и стали на наши рынки и возобновления двусторонних механизмов до вопросов разоружения и работы ООН и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна", - написал он в Twitter.

Лавров прибыл в Мексику в четверг.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичМексикаРоссияЭбрард, Марсело
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